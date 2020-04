Halbes Jahr nach tödlicher Axt-Attacke: Warten auf Prozess

Limburg Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Angriff auf eine Frau in Limburg steht noch nicht fest, wann es zum Prozess gegen ihren Mann als mutmaßlichen Täter kommt. Der Fall befinde sich noch im sogenannten Zwischenverfahren, teilte ein Sprecher des zuständigen Landgerichts Limburg mit.

Das Paar, zu dem zwei Kinder gehören, hatte in Rheinland-Pfalz gewohnt. Zum Tatzeitpunkt lebte die 31-Jährige aber in einem Frauenhaus in Limburg. Die Ermittler sehen in der zuvor erfolgten Trennung die Hintergründe für die Tat. Der Angeklagte, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, sitzt in Untersuchungshaft.