Halbe Million Euro Schaden bei Scheunenbrand

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Sinzig Bei einem Scheunenbrand in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. In der Scheune hätten mehrere Traktoren gestanden, teilte die Polizei mit. Zudem seien mehrere Pferde in der Scheune gewesen, Anwohner hätten die Tiere gerettet.

