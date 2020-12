Halbe Million Euro Beute: mutmaßlicher Betrüger festgenommen

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz/Brüssel Ein mutmaßlicher Betrüger, der eine Frau in einer Bankfiliale in Rheinland-Pfalz um fast eine halbe Million Euro gebracht haben soll, ist in Belgien festgenommen worden. Gegen den 52-Jährigen sei ein Auslieferungshaftbefehl erlassen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Freitag mit.

Die Staatsanwaltschaft Mainz habe das LKA Anfang November mit der Zielfahndung beauftragt. Nachdem der Polizei Hinweise vorlagen, dass der 52-Jährige sich mit falschen Personalien in Belgien aufhielt, wurde er dort am 11. Dezember festgenommen.