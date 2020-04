Hahn-Airport: Zahl der Fluggäste im ersten Quartal halbiert

Das Passagierterminal des Flughafens Hahn ist menschenleer. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Hahn Am Hunsrück-Flughafen Hahn sind wegen der Corona-Krise die Passagierzahlen massiv eingebrochen. Die Zahlen seien im ersten Quartal kontinuierlich gesunken, am größten sei der Rückgang im März gewesen, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag mit.

Demnach starteten oder landeten im Januar noch fast 1,016 Millionen Fluggäste am Hahn. Im Februar habe dann die Zahl der Passagiere bei rund 74 400 gelegen. Im letzten Quartalsmonat seien nur noch rund 28 680 Fluggäste am Airport Hahn gezählt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Passagierzahlen im gesamten ersten Quartal 2020 laut ADV fast um die Hälfte zurück (minus 49,2 Prozent).