Landgericht Saarbrücken Haftstrafe für Pathologen wegen Fehldiagnosen

Laut Staatsanwaltschaft und Gericht war dem Pathologen bewusst gewesen, dass er aufgrund einer Suchterkrankung und Depression nicht in der Lage gewesen war, den Facharztstandard einzuhalten. In seinem Institut in St. Ingbert wurden bis zu 50.000 Proben im Jahr untersucht. Im August 2018 stellte er selbst einen Antrag auf Berufsunfähigkeit. „Spätestens ab diesem Zeitpunkt kommt ein Vorsatz in Betracht“, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Lauer am Dienstag. Gleichwohl dürfe man nicht von einem Automatismus ausgehen.