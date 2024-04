Trier Häusliche Gewalt? Im Prozess um Arzt will Freundin aussagen

Im Prozess um einen ermordeten Arzt in der Eifel hat die angeklagte damalige Lebensgefährtin des Opfers eine umfassende Einlassung angekündigt. Sie werde sich beim nächsten Prozesstermin am 23. April zu den Vorwürfen äußern, sagte ihr Anwalt Michael Rehberger am Montag zum Prozessauftakt am Landgericht Trier. Dabei werde sie auch Angaben zu „den Abläufen in der Familie“ machen, sagte er mit Blick auf häusliche Gewalt, die laut Anklage im Raum steht.