Strafvollzug Häftlinge auf der Flucht: Erlass strengerer Vorschriften

Einer der beiden Flüchtigen, ein 25 Jahre alter Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim, hatte am Donnerstag einen Arztbesuch im Klinikum der Nachbarstadt Ludwigshafen zur Flucht genutzt. Nach Angaben des Ministeriums war er von zwei Bediensteten zum Kieferorthopäden begleitet worden. Als er nach der Behandlung zum Transportauto zurückgebracht wurde, sei er sowohl mit Handfesseln als auch an einen JVA-Mitarbeiter gefesselt gewesen. „In der geöffneten Tür des Fahrzeugs ist die Fesselung an den Bediensteten gelöst worden, damit der Gefangene in das Fahrzeug einsteigen konnte“, teilte das Ministerium weiter mit.