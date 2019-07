Häftling verletzt Aufseher mit Einmalrasierer-Klinge

Die Justizvollzugsanstalt in Wittlich. Foto: Harald Tittel/Archivbild.

Wittlich Mit der Klinge eines Einmalrasierers hat ein Häftling in der JVA Wittlich (Kreis Bernkastel-Kues) einen Aufseher attackiert und am Hals verletzt. Der Beamte sei ambulant behandelt und dann aus ärztlicher Pflege entlassen worden, teilte am Freitag die Staatsanwaltschaft Trier mit.

Von dpa