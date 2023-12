Fahndung Häftling aus JVA Mannheim flüchtet am Klinikum Ludwigshafen

Ein Häftling ist am Klinikum Ludwigshafen geflüchtet. Wie die Polizei in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mitteilte, floh der Gefangene am Donnerstag mit einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen. Eine weiterer Mensch habe ihn begleitet. Dieser soll die Beamten der Justizvollzugsanstalt mit einer Waffe bedroht haben, hieß es. Mutmaßlich seien Schüsse gefallen. Die Polizei fahnde und führe am Klinikum einen größeren Einsatz unter anderem mit einem Hubschrauber durch.