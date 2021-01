Hacker legen Stadtverwaltung in Bendorf teilweise lahm

Bendorf Mit einem Cyberangriff auf die Stadtverwaltung in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) haben unbekannte Täter für Chaos gesorgt. Nach Angaben der Kommune vom Mittwoch fand ein Angriff auf die Computersysteme bereits am Wochenende statt.

Erst vor wenigen Tagen hatten vermutlich Hacker bei der wichtigsten Plattform für das digitale Lernen in Rheinland-Pfalz massive technische Probleme verursacht. Die dafür vorgesehenen Server - also Hochleistungsrechner für Zugriffe von außen - waren am 4. Januar, dem ersten Schultag des Jahres, zeitweise nicht erreichbar.