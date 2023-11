Leute Habekost als Prediger: „Lichterketten und Energiekrise“

Mundart-Comedian Christian „Chako“ Habekost liest seinem Publikum die Leviten. „Ich habe für meine neue Show eine sehr erfolgreiche Figur meiner früheren Programme reaktiviert: den Baptistenprediger The Reverend“, sagte Habekost der Deutschen Presse-Agentur. Mit Chakos „Gosch“ (Mundwerk) mache der Prediger die „Gosch-pel-Show“ perfekt, meinte Habekost augenzwinkernd. Der in Mannheim geborene und in der Pfalz verwurzelte Künstler tritt im Dezember und Januar in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg auf.