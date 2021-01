„GW1939m“: Bisher unbekannter Wolf in Osthessen entdeckt

Ludwigsau Experten sind im Kreis Hersfeld-Rotenburg auf einen Wolf gestoßen, der bisher nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland unbekannt war. Das wildtiergenetische Labor des Senckenberg Instituts hatte Proben untersucht, die ein ehrenamtlicher Wolfsberater bereits am 27. Dezember an totem Rotwild bei Ludwigsau-Ludwigseck genommen hatte.

