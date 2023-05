Großeinsatz Gutes Ende nach der Gefahr: Mann verschanzt sich mit Neffen

Es waren bange Stunden des Wartens und des Ausharrens. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Dienstag in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) einen Mann festgenommen, der sich am Morgen mit einem Messer in der Wohnung eines Familienangehörigen verschanzt hatte. In seiner Gewalt war sein 14-jähriger Neffe.