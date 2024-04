Geschichte Gutenberg-Museum zeigt neue seltene Bibel

Eine seltene Bibel im Wert von 1,85 Millionen Euro mit Szenen aus dem Leben von Jesus Christus kann ab sofort in der Schatzkammer des Mainzer Gutenberg-Museums besichtigt werden. Die Rarität aus der Mitte des 15. Jahrhunderts sei in ihrer Qualität und Vollständigkeit bundesweit einmalig und ein Kulturgut von gesamtstaatlicher Bedeutung, sagte der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) am Montag bei der Vorstellung der sogenannten Biblia Pauperum. Mit solchen Blockbüchern seien schon vor Gutenbergs Buchdruck Bücher in kleinen Auflagen produziert worden. Das Gutenberg-Museum als Weltmuseum der Druckkunst sei genau der richtige Ort für die wertvolle Rarität.