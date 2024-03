Museum Gutenberg-Bibeln werden digitalisiert

Das Mainzer Gutenberg-Museum digitalisiert seine beiden historischen Bibeln. Die Bibeln seien frühe Zeugnisse und Wegbereiter in ein neues Medienzeitalter, sagte Museumsdirektor Ulf Sölter am Montag in Mainz. „Wir tragen die Verantwortung, das Erbe Gutenbergs auch für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.“ Zwei von weltweit insgesamt 49 erhaltenen Gutenberg-Bibel-Exemplaren befinden sich in Mainz. Sie werden seit ihrem Zugang in die Sammlung in den Jahren 1925 und 1978 dauerhaft präsentiert.