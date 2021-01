„Guten Mutes“: Kaierslautern vor Türkgücü-Spiel optimistisch

Kaiserslautern Bereits drei Tage nach der 3:4-Niederlage bei Dynamo Dresden hat der abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern die Chance zur Wiedergutmachung. Vor dem Heimspiel am Dienstagabend (19.00 Uhr) gegen Aufsteiger Türkgücü München hat sich die Tabellensituation für die Pfälzer weiter verschlechtert.

„Wir waren nach der Niederlage in Dresden anfangs sehr niedergeschlagen und sind in einer ungemütlichen Lage. Nach der Analyse der Partie denke ich aber, dass wir auf der Leistung aufbauen können. Wir sind guten Mutes für das Spiel morgen“, sagte FCK-Cheftrainer Jeff Saibene am Montag. Seine Mannschaft müsse vor allem die Fehler in der Defensive minimieren. „Ich würde nicht von Abwehrschwächen reden, im Großen und Ganzen sind wir da stabil. Morgen probieren wir es aber besser zu machen als in Dresden“, betonte der 52-Jährige.