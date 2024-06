Musik „Gute Wetteraussichten“: Festival Rock am Ring gestartet

Zehntausende Musikfans werden von Freitag bis Sonntag auf dem Festival am Nürburgring in der Eifel erwartet. Auf dem Programm stehen mehr als 70 Bands, darunter Die Ärzte, Green Day, Billy Talent und Måneskin. Parallel findet in Nürnberg das Zwillingsfestival Rock im Park statt.