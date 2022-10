Agrar : Gute Walnussernte: Auch Diebe unterwegs

Großbundenbach Sie sind nur Nischenprodukte für Obstbauern, erfreuen diese aber mit einer guten Ernte: Trotz langer Trockenheit im Sommer gibt es in diesem Herbst sehr viele Walnüsse. Der intensive Sonnenschein und die langen Baumwurzeln bis in tiefe Bodenschichten haben ihre Reifung gefördert, wie der Sprecher des Bauernverbands Rheinland-Nassau, Herbert Netter, mitteilt.

44 landwirtschaftliche Betriebe bauen dem Statistischen Landesamt zufolge in Rheinland-Pfalz auch Walnüsse an, darunter fünf Ökobetriebe. All diese Walnussbäume stehen auf insgesamt 89 Hektar. Einige gehören zum Obsthof von Thomas Kreuter in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. „Der Ertrag ist ganz gut dieses Jahr“, sagt Kreuter, der auch Vorsitzender des Obstbaurings Koblenz ist. Er verkaufe die Walnüsse im eigenen Hofladen.