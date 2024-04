Prozesse Gutachter hält Trierer Amokfahrer für vermindert schuldfähig

Nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil überwiegend aufgehoben hatte, steht die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten im Fokus. Der Mann war im August 2022 wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Wegen seiner Erkrankung hatte das Gericht den Mann generell für vermindert schuldfähig gehalten. Das Urteil im Prozess könnte am 6. Mai fallen.