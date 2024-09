Geschichte Gutachten zur NS-Vergangenheit von Leifheit

Vor einigen Wochen hatten die Städte Nassau in Rheinland-Pfalz und Garmisch-Partenkirchen in Bayern einen Bericht eines Historikers mit Recherchen über die Verstrickungen Leifheits während der NS-Zeit erhalten. In dem mittlerweile veröffentlichten Bericht beschäftigte sich Stefan Holler, Mitarbeiter eines Münchner Verlages und Historiker, genauer mit der Vergangenheit des Unternehmers.