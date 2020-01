Gutachten zu Sondermüllunfall sorgt für Ärger im Landtag

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz/Heßheim Rund eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall in einem Sondermüllzwischenlager im pfälzischen Heßheim ist am Dienstag ein Gutachten zu dem Fall veröffentlicht worden. Im Umweltausschuss des Mainzer Landtags sorgte das Dokument am Dienstag für hitzige Diskussionen.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte beispielsweise, dass der Betreiber des Zwischenlagers selbst das Gutachten in Auftrag gegeben hatte. Die für den Betrieb zuständige Aufsichtsbehörde, die SGD Süd, hielt dagegen, der Gutachter sei zuverlässig. Außerdem: Hätte die SGD Süd selbst einen Sachverständigen beauftragt, hätte das Unternehmen nicht mit diesem zusammenarbeiten müssen.