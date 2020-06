Gusswerke stellen Betrieb Ende Juni ein

Saarbrücken Das Aus der insolventen Gusswerke Saarbrücken ist besiegelt. Ende des Monats wird der Betrieb eingestellt. Damit geht ein jahrelanger Überlebenskampf eines Traditionsunternehmens zu Ende.

Immer wieder gekämpft und dann doch verloren: Die insolventen Gusswerke Saarbrücken stellen Ende Juni ihren Betrieb endgültig ein. Das gab die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken vor Journalisten bekannt. Gegen Mittag wurde die Belegschaft informiert: Damit verlieren die zuletzt noch verbliebenen rund 230 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Zuvor ausgesprochene Kündigungen werden nun wirksam.

Man habe mit Marktakteuren zu tun gehabt, die einen Betrieb, in dem viel Knowhow steckte und zuvor über 1000 Menschen gearbeitet hätten, nicht anders benutzt hätten als ein Werkzeug, das man benutze, und wenn man es nicht mehr brauche, in die Ecke werfe. Es tue ihr „leid, dass wir den Menschen in diesem Land nicht helfen konnten“.

Das Unternehmen befindet sich seit längerer Zeit in Schieflage. Ende 2018 hatte ein Konsortium um One Square Advisors die Gießerei in Saarbrücken übernommen. Das Vorgänger-Unternehmen Neue Halberg Guss (NHG) war nach monatelangem Streit zwischen dem früheren Eigentümer Prevent und dem Großkunden Volkswagen in finanzielle Nöte geraten. Die Firma hatte dabei wichtige Aufträge für Motorblöcke verloren.