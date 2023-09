Bundesliga Guirassy ermöglicht Kiste Cola: „Sehr komplett“

Von der Belohnung in Form einer Kiste Cola wusste Sebastian Hoeneß erst gar nichts - der Trainer des VfB Stuttgart hatte nach dem 3:1 in Mainz dank eines Dreierpacks von Serhou Guirassy aber auch nichts einzuwenden. „Sollen sie gerne machen, alles okay. Wir sollten aber gehörig auf dem Boden bleiben. Jedes Bundesliga-Spiel ist eine enorme Herausforderung“, sagte Hoeneß am Samstag in Mainz. Der VfB, der vergangenes Jahr nur knapp und in der Relegation dem Abstieg in die 2. Liga entging, ist mit drei Siegen aus vier Spielen exzellent in die neue Saison gestartet.