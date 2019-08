Freudenburg Ducsaal : Guildo Horn singt im Ducsaal

Guildo Horn. Foto: dpa/Birgit Reichert

Freudenburg Guildo Horn tritt am Freitag, 20. September, um 20 Uhr in Freudenburg (Landkreis Trier-Saarburg) auf. Der frühere Teilnehmer am Eurovision Song Contest präsentiert im Ducsaal Lieder aus 50 Jahren Musikgeschichte und will dabei seine eigene Note einbringen, teilt der Veranstalter mit.

Bei seinem Konzert wird der „Meister“ wie immer von den Orthopädischen Strümpfen begleitet.