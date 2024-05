Bundesliga Guilavogui verlässt den FSV Mainz 05

Fußballprofi Joshua Guilavogui und der FSV Mainz 05 werden in Zukunft getrennte Wege gehen und den auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies gab der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler der Mainzer am Freitag via YouTube bekannt. „Ich werde nächste Saison leider nicht dabei sein. Der Verein und ich haben entschieden, dass sich unsere Wege trennen“, sagte der Franzose, der erst im vergangenen September vom VfL Wolfsburg verpflichtet wurde und wegen diverser Blessuren und Verletzungen in dieser Saison nur zu zwölf Pflichtspieleinsätzen kam.