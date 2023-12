Polizeieinsatz Gruppenschlägerei bei „Christmas-Party“

Münchweiler/Alsenz · Bei einer Party in einer Gemeindehalle in Münchweiler im Donnersbergkreis hat es eine Schlägerei mit mehreren Menschen gegeben. Eine Person habe dabei in der Nacht auf Dienstag massive Gesichtsverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

27.12.2023 , 17:31 Uhr

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Auseinandersetzung bei der sogenannten Christmas-Party habe zunächst in der Gemeindehalle angefangen und sich nach Einschreiten des Sicherheitsdienstes draußen fortgesetzt. Die Polizei stellte nach eigener Aussage die Personalien von 19 Menschen fest, darunter drei Beschuldigte und sieben Geschädigte. © dpa-infocom, dpa:231227-99-421151/2

(dpa)