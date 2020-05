Grundsteuer auf Immobilien wird neu berechnet

Mainz/Saarbrücken Rheinland-Pfalz und das Saarland gehören zu bislang sechs Bundesländern, die bei der Neuregelung der Grundsteuer kein eigenes Landesmodell entwickeln wollen. Die Finanzverwaltung muss nun alle Grundstücke neu bewerten.

Den Wert einer Immobilie berechneten die Finanzämter bisher auf Grundlage veralteter Daten - von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat deswegen eine Neuregelung verlangt. 2025 soll die neu berechnete Grundsteuer erstmals fällig werden.

Das Bundesmodell berücksichtige die Werte von Grund und Boden sowie von darauf errichteten Gebäuden in einem dreistufigen Verfahren, „sodass es sich als ausgeglichenes und für den Bürger gerechtes Verfahren darstellt“, erklärte die Sprecherin des saarländischen Finanzministeriums. „Dennoch beobachten wir, was an alternativen Modellen in den anderen Bundesländern erarbeitet wird.“