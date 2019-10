Grundschulprojekt gegen sexuellen Missbrauch von Kindern

Der Schatten von einem Mann und einem schaukelnden Kind fallen auf Sand auf einem Spielplatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Ein umfangreiches, landesweites Präventionsprogramm rund um das Thema sexueller Missbrauch von Kindern ist an einer Ludwigshafener Grundschule offiziell gestartet worden. Landesweit machen zunächst elf Grundschulen mit, es sollen nach und nach mehr werden, wie der Kinderschutzbund in Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte.

Das Programm namens „Kinder stark machen - Kinder schützen“ richtet sich an Schüler, Lehrer und Eltern, soll sensibilisieren für Anzeichen von sexualisierter Gewalt und zeigen, wo sich Betroffene Hilfe holen können.