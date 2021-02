Grundschulen in Rheinland-Pfalz öffnen nach Fastnachtswoche

Mainz Die Kleinen machen den Anfang: Nach der Fastnachtswoche können sie in den Wechselunterricht starten. Ministerpräsidentin Dreyer informiert den Landtag über die Bund-Länder-Beschlüsse.

Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz sollen am 22. Februar wieder öffnen. „Es ist klar, dass mit Schulen und Kitas die ersten Schritte gemacht werden müssen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags in Mainz. Die Landesregierung habe nach den Bund-Länder-Beratungen beschlossen, „nach der Fastnachtswoche durchzustarten mit Wechselunterricht in der Grundschule“. Dann sollen die Klassen in Gruppen geteilt werden, die abwechselnd zuhause und in der Schule lernen. Ähnliche Beschlüsse gebe es auch in den meisten anderen Bundesländern.