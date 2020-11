Grütters will Stiftung Demokratiegeschichte

Monika Grütters, die Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Berlin/Frankfurt Kulturstaatsministerin Monika Grütters will „mehr Demokratiegeschichte wagen“ und dafür Schlüsselorte der demokratischen Entwicklung „aus ihrem Schattendasein“ holen. „Gerade weil unsere Demokratie auf den Trümmern der nationalsozialistischen Diktatur aufgebaut wurde, gerade weil wir aus dem Gedenken an den Holocaust und an die Opfer totalitärer Diktaturen Lehren für die Zukunft ziehen wollen, sollten wir Orte der deutschen Demokratiegeschichte stärker sichtbar machen“, schrieb die CDU-Politikerin in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom Dienstag.

National bedeutsame Ereignisse förderten „die kritische Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Zusammenlebens in einer freiheitlichen Gesellschaft“ und stärkten „die emotionale Verbundenheit und damit auch die Identifikation mit unserer Demokratie“, so Grütters. Eine Stiftung mit Sitz in Frankfurt soll künftig die Fördermaßnahmen des Bundes für die Orte der Demokratiegeschichte koordinieren und bündeln. Zudem will Grütters ein Konzept für eine „zukunftsfähige Struktur“ vorlegen, um Orte wie die Paulskirche in Frankfurt, die Rastatter Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen oder die Stiftung Hambacher Schloss „stärker ins Licht der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken“.