Grüner Auftakt zur Landtagswahl: Klares Votum für Spiegel

Idar-Oberstein Auf ihrem ersten Parteitag im Corona-Jahr zeigen sich die rheinland-pfälzischen Grünen geschlossen und kämpferisch. Hinter der Spitzenkandidatin Spiegel werden Braun und Schellhammer auf die nächsten Listenplätze gewählt.

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben die Grünen Familienministerin Anne Spiegel zur Spitzenkandidatin gewählt. Für die 39-jährige Politikerin entschieden sich am Samstag in Idar-Oberstein 192 von 202 Delegierten des ersten Landesparteitags der Grünen in diesem Jahr. Jeweils fünf Delegierte stimmten gegen sie oder enthielten sich. Eine Gegenkandidatin gab es nicht.