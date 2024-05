Wahlkampfveranstaltung Grünen-Vorsitzende für Debatte über Pflichtversicherung

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sieht Bund und Länder beim Thema Pflichtversicherung für Elementarschäden am Zuge. „Wir brauchen eine ernsthafte Debatte über die Elementarschadenpflichtversicherung, alle Seiten müssen Verantwortung übernehmen“, sagte Lang nach einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Mainz am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte sie sich Hochwasserschäden in Saarbrücken angeschaut.