Grünen-Programm: Klimaschutz als Pflichtaufgabe der Kommunen

Mainz Der in Rheinland-Pfalz verbrauchte Strom soll bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen, der Klimaschutz wird zur Pflichtaufgabe der Kommunen und das Ausbautempo der Radwege verdoppelt: Das sind einige Schwerpunkte im Programmentwurf der rheinland-pfälzischen Grünen für die Landtagswahl am 14. März.

Die Ganztagsangebote vor allem an Grundschulen sollen erheblich ausgebaut und in Kitas und Schulen ein gesundes, warmes Mittagessen angeboten werden, wie die Spitzenkandidatin und Familienministerin Anne Spiegel am Freitag in Mainz sagte.