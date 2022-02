Grüne wollen Programm für Saar-Wahl Ende März beschließen

Das Logo des Landesverbandes Saarland Bündnis 90/Die Grünen ist auf einem Transparent zu sehen. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archiv

Dillingen Die saarländischen Grünen wollen ihr Programm für die Landtagswahl am 27. März an diesem Sonntag (11.00 Uhr) auf einem Landesparteitag in Dillingen beschließen. Vor allem mit dem Thema Klimaschutz wollen sie die Rückkehr in den Saar-Landtag schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie machen sich für den Ausbau der erneuerbaren Energien stark: Bei Neubauten und Dachsanierungen sollen Photovoltaik-Anlagen Pflicht werden, die Flächen für Windkraft sollen vergrößert werden.

Zudem streben sie ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr an und eine bessere Vernetzung der Verkehrsmittel. Ziel sei, dass jedes Dorf auch mit dem Bus oder mit on-Demand- oder Sammeltaxi-Angeboten erreicht werden kann. Bei der letzten Landtagswahl im März 2017 hatten die Grünen (4,0) den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde verpasst.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-97968/3

(dpa)