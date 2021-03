Grüne wollen Corona-Folgen entgegenwirken

Mainz Die rheinland-pfälzischen Grünen haben am Donnerstag einen Aktionsplan zur Familienpolitik vorgestellt, der negativen Auswirkungen der Corona-Situation auf Kinder und Jugendliche entgegenwirken soll.

„Auch in der Krise wollen wir nicht hinnehmen, dass Familien und Kinder in Armut abrutschen und in Armut leben müssen“, heißt es in dem Plan. Vorgeschlagen wird eine Verdoppelung der Mittel für die Schulsozialarbeit - dies hat auch die CDU gefordert. Im Wahlprogramm der SPD wird „ein flächendeckendes Netz an Schulsozialarbeit für alle Schularten“ angestrebt. Neben einer Ausweitung des Angebots an Ganztagsschulen werden „gemeinsame Orientierungsstufen von Gymnasien und Realschulen Plus“ angeregt, „damit die Schullaufbahnentscheidung besser die individuelle Lernentwicklung berücksichtigen kann“.