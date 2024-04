Parteien Grüne wollen bei Kommunalwahl Platz drei verteidigen

Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen bei den Kommunalwahlen im Juni ihren landesweit dritten Platz aus dem Jahr 2019 verteidigen und sehen dafür angesichts steigender Mitgliederzahlen reichlich Rückenwind. „Mit einem guten zweistelligen Ergebnis wären wir sehr zufrieden“, sagte der Landesvorsitzende Paul Bunjes am Mittwoch in Mainz. Bei den Kommunalwahlen 2019 waren die Grünen im Land mit einem Stimmenanteil von 16,1 Prozent drittstärkste Kraft in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen geworden, das war seinerzeit ein sattes Plus von deutlich über 6,0 Prozentpunkten.