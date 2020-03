Grüne verschieben Landesparteitag auf August

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel. Foto: Sascha Ditscher/dpa/Archivbild.

Mainz Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben ihren für den Mai geplanten Landesparteitag wegen der Coronakrise auf August verschoben. Die Versammlung zur Aufstellung einer Landesliste für die Landtagswahl im März 2021 soll nun am 22. und 23. August in Ramstein-Miesenbach in der Pfalz stattfinden.

