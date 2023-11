Parteien Grüne suchen wirtschaftspolitischen „Schulterschluss“

Der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz erfordert nach Ansicht der Grünen den „Schulterschluss von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“. Dies wird in einem wirtschaftspolitischen Grundsatzpapier betont, das die Landesdelegiertenversammlung der rheinland-pfälzischen Grünen am Samstag in Saarburg ohne Gegenstimme beschloss. „Wir erneuern damit das Versprechen einer starken Marktwirtschaft, die jetzt nicht nur sozial, sondern auch sozial-ökologisch ausgerichtet wird“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einer Videobotschaft an den Parteitag.