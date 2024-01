KLimaschutz Grüne sehen Stromversorgung aus Erneuerbaren auf gutem Weg

Rheinland-Pfalz hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Stromverbrauch vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken. Neben dem Ausbau dieser Energien ist dafür eine leistungsfähige Energieinfrastruktur notwendig, stellen die Grünen in ihrer Anfrage fest. „Durch immer mehr erneuerbare Energie wird in unserem Land der Strompreis stabilisiert und es ergeben sich Chancen für Neuansiedlungen, die auf erneuerbaren Strom setzen wie beispielsweise Eli Lilly in Alzey“, sagte Braun. Der US-Pharmakonzern will mit mehr als zwei Milliarden Euro eine neue Produktionsstätte für Medikamente - zum Beispiel gegen Diabetes - in Rheinland-Pfalz errichten.