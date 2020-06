Grüne rufen zur Nutzung von Corona-Warn-App auf

Mainz Die Grünen-Fraktion im Landtag hat die Rheinland-Pfälzer zur Nutzung der Corona-Warn-App aufgerufen. Einen Tag vor Vorstellung der Smartphone-Anwendung sagte die digitalpolitische Sprecherin Pia Schellhammer am Montag in Mainz, die Corona-App biete die Möglichkeit, das allgegenwärtige Ansteckungsrisiko besser im Blick zu behalten.

Die App sendet über die Nahfunktechnik Bluetooth im Abstand von zweieinhalb bis fünf Minuten eine Serie von Identifikationsnummern (ID) in die nähere Umgebung. Gleichzeitig werden Bluetooth-Signale von anderen empfangen. Halten sich Nutzer, die beide die App laufen haben, nebeneinander auf, tauschen die Smartphones ihre IDs aus. Die App wertet die Dauer des Kontakts aus und registriert dabei, wie stark das Bluetooth-Signal war. Aus der Signalstärke lässt sich der ungefähre Abstand berechnen. Wer positiv auf Covid-19 getestet wurde, trägt diesen Status selbst in die App ein. Um einen Missbrauch zu verhindern, muss dieser Status offiziell bestätigt werden. Wer sich in der Nähe infizierter Personen aufgehalten hat, wird darüber informiert und kann Schutzmaßnahmen ergreifen - etwa sich testen lassen oder sich in eine Quarantäne begeben, um andere vor einer Ansteckung zu bewahren.