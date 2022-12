Parteitag : Grüne richten Kompass auf Berlin und Mainz aus

Das Logo der Partei, eine Sonnenblume, ist auf einem grünen Teppich zu sehen. Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Mainz Die Regierungspartei will Mut machen in Krisenzeiten: „Volle Fahrt voraus!“ Ein Parteitag in Mainz stimmt die Mitglieder schon auf die Kommunalwahl 2024 ein.

Mit demonstrativer Harmonie auf einem Parteitag in Mainz haben die rheinland-pfälzischen Grünen die Bilanz zu einem „krassen Jahr“ gezogen und den Blick nach vorn gerichtet. „Man steht geschlossen hinter dem Regierungshandeln“, sagte der Landesvorsitzende Paul Bunjes im Gespräch mit Journalisten zur Politik der Ampelregierungen in Berlin und Mainz. „Aber wir dürfen auch das Diskutieren nicht vergessen.“

Den 207 Delegierten sagte Familien- und Integrationsministerin Katharina Binz, die Landesregierung arbeite gut und vertrauensvoll zusammen - „da läuft manches anders als in der Bundesampel.“ Als möglichen Grund nannte sie, „dass in Rheinland-Pfalz drei Frauen an der Spitze stehen und nicht drei Männer wie im Bund“.

Von den politischen Gegnern bekamen die CDU und ihr Vorsitzender Friedrich Merz am meisten Kritik ab. „Wenn die CDU eine Person wäre, wäre sie der nervige Onkel am Weihnachtstisch“, sagte die Bundestagsabgeordnete Misbah Khan. Die Partei solidarisiere sich mehr mit Autofahrern im Stau als mit Menschen, die sich für die Zukunft des Planeten einsetzten. So kritisch man die Letzte Generation auch sehen könne - „wer sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, gehört nicht weggesperrt“.

„Mit unserem grünen Kompass durch dieses schwierige Fahrwasser“ - mit diesen Worten warb die Landesvorsitzende Natalie Cramme-Hill für den Leitantrag des Vorstands. Die Politik der Bundesregierung wie im Land zeige: „Wir kümmern uns.“ Die Trierer Politikerin schloss ihren Beitrag mit der Aufforderung: „Volle Fahrt voraus!“

Energieministerin Katrin Eder räumte in der Diskussion über den Leitantrag ein, dass das Anfang Januar wirksam werdende Solargesetz mit der Pflicht zur Installation von PV-Anlagen auf Gewerbeneubauten „nicht das Ende der Fahnenstange“ sei. „Gerade bei der Photovoltaik brauchen wir mehr Dynamik.“

In der Aussprache gab es kaum kritische Stimmen. Allerdings forderte Fenja Üdelhoven aus dem Kreisverband Koblenz, dass der Personalschlüssel der Kitas im Land dringend erhöht werden müsse: „Fast alle Kitas sind unterbesetzt und das Personal geht auf dem Zahnfleisch.“ Der Leitantrag des Vorstands wurde schließlich einstimmig angenommen.

Die rund 5400 Parteimitglieder in Rheinland-Pfalz wurden aufgerufen, sich auf die Kommunalwahl 2024 vorzubereiten. „In 18 Monaten ist es so weit“, sagte die Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung in der Landespartei, Pia Schellhammer. „Wir wollen 2023 Schwung holen für die anstehende Kommunalwahl.“ Bei der Bildung von Listen für die Wahlen vor Ort gelte es, neue Mitglieder einzubinden und mehr Frauen in die Politik zu bringen.

Die Kommunalwahl werde von entscheidender Bedeutung sein, sagte der scheidende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Bernhard Braun. Das kommunale Investitionsprogramm des Landes und die Entlastung der Kommunen von Altschulden seien eine gute Vorbereitung darauf. Im Januar wählt die Landtagsfraktion einen neuen Fraktionsvorsitz, einzige Kandidatin ist Schellhammer.

Bunjes erinnerte in seiner Ansprache an die im April zurückgetretene Ministerin Anne Spiegel erinnert. Als Integrationsministerin in Rheinland-Pfalz, dann als Umweltministerin und zuletzt als Bundesfamilienministerin sei sie „immer eine Kämpferin für die Schwächsten in der Gesellschaft“ gewesen. „Anne nimmt sich im Moment Zeit für ihre Familie und lässt grüßen“, sagte Bunjes.

Die öffentliche Kritik an ihrem Urlaub nach der Flutkatastrophe von 2021 und der politische Druck waren im April so stark geworden, dass die Ministerin ihren Rücktritt erklärte. Bis dahin war Spiegel unumstrittene Führungsfigur der Grünen an Rhein und Mosel. Wer diese Rolle bis zur nächsten Landtagswahl 2026 übernehmen könnte, ist bislang völlig offen.

© dpa-infocom, dpa:221216-99-929383/4

(dpa)