Grüne OB-Kandidatin Tabea Rößner fordert SPD in Mainz heraus

Mainz Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner hat am Freitag ihre Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Mainz erklärt. „Es ist Zeit für einen Wechsel“, sagte die 52-jährige Politikerin mit Blick auf Amtsinhaber Michael Ebling (SPD).

Die Grünen bilden mit FDP und SPD die Stadtregierung. Ihr Dezernent Günter Beck erhielt bei der letzten OB-Wahl 2012 die zweitmeisten Stimmen, scheiterte dann in der Stichwahl an Ebling. Der 52-jährige OB hat noch nicht seine Kandidatur erklärt. Es wird aber damit gerechnet, dass er am 18. Juni vom SPD-Unterbezirksvorstand nominiert wird, die letzte Entscheidung ist einer anschließenden Vertreterversammlung vorbehalten. Die CDU schickt den parteilosen Kandidaten Nino Haase (35) in die Wahl am 27. Oktober.