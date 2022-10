Rücktritt : Grüne: Lewentz gebührt Respekt

Mainz Innenminister Roger Lewentz (SPD) gebührt nach Ansicht der Grünen-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag großer Respekt für seinen Rücktritt. „Er übernimmt mit seinem Rücktritt wichtige Verantwortung für offene Fragen in seinem Verantwortungsbereich“, sagte Fraktionschef Bernhard Braun.

Der Untersuchungsausschuss bleibe auch weiterhin der wichtige Ort der parlamentarischen Aufklärung. Dort stünden in den kommenden Wochen weitere Befragungen an. „Dort werden alle offenen Fragen weiter besprochen werden“, kündigte Braun an.