Kommunalreform Grüne halten kommunale Verwaltungsreform für notwendig

Der Nachteil sei jedoch, dass für die Lösung der Probleme in kleinen Städten und auch Mittelstädten oft Ressourcen und Personal fehlten, hatte Kersting gesagt. Ein Ausweg sei die interkommunale Kooperation, wie sie auch in Rheinland-Pfalz versucht wird. Eine andere Lösung sei eine große Gebietsreform wie in den 1970er Jahren in NRW und Hessen. Diese habe aber viel Unmut und Kritik mit sich gebracht. „Große Einheiten führen zu Identitätsverlust.“