Grüne fordern Radschnellwege auch im Saarland

Grünen-Politiker Markus Tressel. Foto: Oliver Dietze/Archivbild.

Saarbrücken/Berlin Nach der Freigabe des ersten Radschnellwegs in Baden-Württemberg fordern die Grünen derartige Schnellwege für Radfahrer auch fürs Saarland. „Wir brauchen auch im Saarland, insbesondere im Ballungsraum zwischen Dillingen, Saarbrücken und Neunkirchen/Homburg, endlich echte Radschnellwege“, teilte der saarländische Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Tressel, am Freitag in Berlin mit.

Solche Radschnellwege könnten Pendlern eine echte Mobilitätsalternative bieten.

Für ein „lückenloses und qualitativ hochwertiges Radwegenetz im Saarland“ brauche es eine „integrierte Verkehrsentwickungsplanung“, sagte der saarländische Bundestagsabgeordnete. „Die Saar-Groko muss endlich ein Mobilitätsgesetz nach dem Vorbild Berlins auf den Weg bringen, um das Verkehrssystem leistungsfähiger und zugleich klimafreundlicher zu gestalten.“ Der Rad- und Fußverkehr sowie Busse und Bahnen müssten deutlich mehr Bedeutung bekommen. Die Grünen sind im saarländischen Landtag nicht vertreten.