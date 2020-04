Grüne fordern Konsequenzen nach Morddrohung gegen Priester

Speyer Der Geistliche Patrick Asomugha verlässt seine Pfarrei in der Pfalz. Welche neue Aufgabe er bekommt, ist noch nicht entschieden. Der Bürgermeister sagt: „Queidersbach ist ein sehr offenes Dorf.“

Nach einer Morddrohung und mehreren Anfeindungen gegen einen dunkelhäutigen Pfarrer in der Pfalz haben die Grünen dazu aufgerufen, sich gegen Rassismus und Hasskriminalität zu stellen. „Dieser rassistische Vorfall macht wütend“, erklärte die Landesvorsitzende Misbah Khan am Montag in einer schriftlichen Mitteilung. „Es darf nicht sein, dass Hass und Hetze faktisch erfolgreich eingesetzt werden.“ Der aus Nigeria stammende Pfarrer Patrick Asomugha verließ am Montag die Pfarrei in Queidersbach (Landkreis Kaiserslautern).