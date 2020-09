Grüne dringen auf Änderung der Energiepolitik im Bund

Mainz Für das Ziel einer hundertprozentigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2030 in Rheinland-Pfalz müssen nach Ansicht der Grünen-Fraktion dringend die Rahmenbedingungen im Bund geändert werden.

„Wir haben die Technik, wir haben eine große Bereitschaft in der Bürgerschaft, das einzige woran es scheitert, ist die Große Koalition in Berlin“, sagte der energiepolitische Sprecher Andreas Hartenfels am Mittwoch in Mainz. Zusammen mit Fraktionschef Bernhard Braun erneuerte er die Forderung nach einer Vereinfachung der Ausschreibungsbedingungen für Windkraftanlagen, eine Regionalisierungskomponente für Windkraft im Binnenland und die Befreiung der Eigenstromnutzung von der Umlage nach dem Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG).