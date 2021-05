Grüne bestätigen ihr Bundestagstrio für Wahl im September

Mainz Die Partei setzt Rößner, Lindner und Rüffer auf die ersten drei Plätze ihrer Liste zur Bundestagswahl. Die Landesvorsitzende Khan schafft es auf Platz 5.

Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen ihre bisherigen Abgeordneten erneut in den Bundestag schicken. Ein Parteitag in Mainz wählte am Samstag Tabea Rößner auf den Spitzenplatz der Landesliste für die Bundestagswahl im September. Danach folgen Tobias Lindner und Corinna Rüffer, die sich gegen die Landesvorsitzende Misbah Khan durchsetzte. Khan wurde dann auf Platz fünf gewählt.