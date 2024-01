Rheingau Musik Festival Gründungsintendant Herrmann feiert 80. Geburtstag

„Ein Sommer voller Musik“ - unter diesem Motto geht das RMF auch wieder dieses Jahr über die Bühne, vom 22. Juni bis 7. September. 156 Konzerte an 23 Spielstätten sind geplant, etwa in Weingütern, Schlössern und Kirchen beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Programm im Detail will das RMF erst am 15. Februar bekanntgeben, verrät aber als Vorgeschmack etwa schon drei Open-Air-Konzerte im Wiesbadener Kurpark: mit dem Pianistenpaar Lang Lang und Gina Alice Redlinger am 21. Juli sowie mit dem Popsänger Max Giesinger am 23. Juli und seinem Kollegen Álvaro Soler am 24. Juli.