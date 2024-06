Bundesliga Gruda muss DFB-Quartier wegen Verletzung verlassen

U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 hat das EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach frühzeitig verlassen müssen. Der 20-Jährige zog sich eine muskuläre Verletzung in der Wade zu und reiste am Mittwoch ab, teilte der Fußball-Bundesligist mit.